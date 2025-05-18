تركي آل الشيخ ينشر فيديو من كواليس تصوير فيلم "الأسد" بطولة محمد رمضان

كتب - معتز عباس:

عرض المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "الأسد" للنجم محمد رمضان.

ونشر "تركي" الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "زيارة فريق big time fund لفيلم الأسد".

فيلم "أسد" بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، علي قاسم، إسلام مبارك، محمود السراج، رزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد دياب.

وكانت آخر أعمال "رمضان" السينمائية فيلم "ع الزيرو" بطولة نيللي كريم، منذر مهران، جومانا مراد، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، وتأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، ومن إنتاج جمال العدل.

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