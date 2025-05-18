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بحضور الأبطال.. أمير كرارة وعمرو سعد في العرض الخاص لفيلم "المشروع x"

10:36 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    محمود العسيلي في العرض الخاص من فيلم المشروع x
  • عرض 23 صورة
    أمير شاهين وزوجته
  • عرض 23 صورة
    أمير كرارة في العرض الخاص لفيلم المشروع x_1
  • عرض 23 صورة
    عمرو سعد في العرض الخاص من فيلم المشروع x (2)
  • عرض 23 صورة
    عماد زيادة في العرض الخاص لفيلم المشروع x
  • عرض 23 صورة
    لقاء الخميسي ومحمد عبدالمنصف في العرض الخاص لفيلم المشروع x (2)
  • عرض 23 صورة
    عمرو سعد في العرض الخاص من فيلم المشروع x
  • عرض 23 صورة
    ياسمين صبري في العرض الخاص لفيلم المشروع x (1)
  • عرض 23 صورة
    ماجد المصري وزوجته في العرض الخاص من فيلم المشروع x (1)
  • عرض 23 صورة
    أمير شاهين وزوجته من العرض الخاص لفيلم المشروع اكس
  • عرض 23 صورة
    محمد فراج وزوجته بسنت شوقي (2)
  • عرض 23 صورة
    نورهان منصور في العرض الخاص من فيلم المشروع x
  • عرض 23 صورة
    محمد حماقي وزوجته في العرض الخاص من فيلم المشروع x
  • عرض 23 صورة
    محمد حماقي وزوجته في العرض الخاص من فيلم المشروع x (2)
  • عرض 23 صورة
    لقاء الخميسي ومحمد عبدالمنصف في العرض الخاص لفيلم المشروع x (2)
  • عرض 23 صورة
    ماجد المصري وزوجته في العرض الخاص من فيلم المشروع x (2)
  • عرض 23 صورة
    أمير شاهين وزوجته
  • عرض 23 صورة
    ماجد المصري وزوجته في العرض الخاص من فيلم المشروع x
  • عرض 23 صورة
    محمد حماقي وزوجته في العرض الخاص من فيلم المشروع x (1)
  • عرض 23 صورة
    محمد حماقي وزوجته في العرض الخاص من فيلم المشروع x (2)
  • عرض 23 صورة
    محمد فراج وزوجته بسنت شوقي (1)
  • عرض 23 صورة
    محمد فراج وزوجته بسنت شوقي
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع x" توافد أبطال وصناع العمل السينمائي، والمقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وحضر الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة ياسمين صبري، الفنان إياد نصار، الفنان أمير كرارة، الفنان عمرو سعد، المؤلفة إنجي علاء، الإعلامي طارق علام والإعلامية دينا رامز، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة درة، الفنانة ياسمين صبري.

كما حضر العرض الخاص، الفنان أكرم حسني، المطرب محمد حماقي وزوجته، المطرب محمود العسيلي، الفنان ماجد المصري وزوجته، الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف، الفنانة نورهان منصور.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب، من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.

فيلم المشروع إكس فيلم المشروع X دار الأوبرا المصرية ياسمين صبري كريم عبدالعزيز إياد نصار محمد حماقي أمير كرارة
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