بحضور الأبطال.. أمير كرارة وعمرو سعد في العرض الخاص لفيلم "المشروع x"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

شهد العرض الخاص لفيلم "المشروع x" توافد أبطال وصناع العمل السينمائي، والمقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وحضر الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة ياسمين صبري، الفنان إياد نصار، الفنان أمير كرارة، الفنان عمرو سعد، المؤلفة إنجي علاء، الإعلامي طارق علام والإعلامية دينا رامز، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة درة، الفنانة ياسمين صبري.

كما حضر العرض الخاص، الفنان أكرم حسني، المطرب محمد حماقي وزوجته، المطرب محمود العسيلي، الفنان ماجد المصري وزوجته، الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبدالمنصف، الفنانة نورهان منصور.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب، من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.