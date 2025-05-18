20 صورة لنجوم الفن وزوجاتهم في العرض الخاص من فيلم "المشروع x"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

حرص نجوم الفن وأبطال فيلم "المشروع x"، على حضور العرض الخاص للعمل السينمائي، المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية، تمهيدًا لعرضه في السينمات يوم 21 مايو الجاري.

وشهدت السجادة الحمراء، توافد مميز للثنائيات ونجوم الفن وزواجتهم، أبرزهم الفنان ماجد المصري وزوجته، المطرب محمد حماقي وزوجته، الفنان حازم إيهاب وزوجته، الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، الفنانة لقاء الخميسي وزوجها محمد عبد المنصف، الفنانة درة وزوجها هاني أسعد، الفنانة آية سماحة زوجها.

كما حضر أيضًا الفنان إياد نصار وأسرته، الفنان أمير شاهين وزوجته، الفنان بيومي فؤاد وزوجته.

وشهد عرض فيلم المشروع x حضور بارز للإعلاميين، أبرزهم الإعلامي طارق علام وزوجته دينا رامز، الإعلامي خالد صلاح وزوجته.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب، من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

"المشروع x"، قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.