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إنجي المقدم وإياد نصار.. نجوم الفن يحتفلون بالعرض الخاص لفيلم "المشروع X"

09:50 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة انجي المقدم في العرض الخاص لفيلم المشروع X
  • عرض 4 صورة
    إياد نصار في العرض الخاص لفيلم المشروع x (2)
  • عرض 4 صورة
    الفنانة انجي المقدم في العرض الخاص لفيلم المشروع X (2)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

خطفت الفنانة إنجي المقدم الأنظار وعدسات كاميرات التصوير، من على "الريد كاربت" للعرض الخاص لفيلم "المشروع X"، بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

وشهد العرض الخاص حضور نجم وبطل الفيلم، الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة ياسمين صبري، الفنان إياد نصار، الفنان أمير كرارة، الفنان عمرو سعد.

كما حرص نجوم وأبطال فيلم "المشروع X" على حضور العرض الخاص للفيلم السينمائي المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية، أبرزهم الفنان عصام السقا، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان حازم إيهاب وزوجته، الفنان عماد زيادة، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة ليلى علوي، الفنانة درة، وغيرهم.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.

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