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بالصور.. درة بصحبة زوجها في العرض الخاص لفيلم "المشروع x"

09:44 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة درة في العرض الخاص لفيلم المشروع X
  • عرض 3 صورة
    درة من العرض الخاص للمشروع X
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كتبت- منال الجيوشي

تصوير- أحمد مسعد

حرصت الفنانة درة، على حضور العرض الخاص لفيلم "المشروع X" المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وحضرت درة بصحبة زوجها رجل الأعمال هاني سعد، كما شهدت السجادة الحمراء حضور أبطال الفيلم، النجم كريم عبدالعزيز، الفنان عصام السقا، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان حازم إيهاب وزوجته.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.

درة فيلم المشروع X دار الأوبرا المصرية رجل الأعمال هاني سعد كريم عبد العزيز
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