ياسمين صبري تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم "المشروع X"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها من على "الريد كاربت" للعرض الخاص لفيلم "المشروع X"، بدار الأوبرا المصرية.

وشهد العرض الخاص توافد أبطال ونجوم الفيلم، أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز، والفنانة ياسمين صبري، الفنان إياد نصار، الفنان أمير كرارة، الفنان عمرو سعد، المؤلفة إنجي علاء، الإعلامي طارق علام والإعلامية دينا رامز، الفنانة ليلى علوي، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة درة.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب، من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.