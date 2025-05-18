بالصور.. كريم عبدالعزيز يصل العرض الخاص لفيلم "المشروع X"

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "المشروع X"، بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

وشهد العرض الخاص حضور نجم وبطل الفيلم، الفنان كريم عبدالعزيز، والتقاط الصور التذكارية من على "الريد كاربت".

كما حرص نجوم وأبطال فيلم "المشروع X" على حضور العرض الخاص للفيلم السينمائي المقام حاليًا في دارا لأوبرا المصرية، أبرزهم الفنان عصام السقا، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان حازم إيهاب وزوجته، الفنان عماد زيادة، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة ليلى علوي، الفنانة درة، وغيرهم.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.