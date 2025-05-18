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بالصور.. كريم عبدالعزيز يصل العرض الخاص لفيلم "المشروع X"

08:59 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    ليلى علوي في العرض الخاص لفيلم المشروع X (3)
  • عرض 18 صورة
    ليلى علوي في العرض الخاص لفيلم المشروع X (1)
  • عرض 18 صورة
    طارق علام ودينا رامز
  • عرض 18 صورة
    درة وزوجها هاني اسعد
  • عرض 18 صورة
    ليلى علوي في العرض الخاص لفيلم المشروع X (2)
  • عرض 18 صورة
    الفنانة درة في العرض الخاص لفيلم المشروع X
  • عرض 18 صورة
    الفنانة انجي المقدم في العرض الخاص لفيلم المشروع X
  • عرض 18 صورة
    ليلى علوي في العرض الخاص لفيلم المشروع X
  • عرض 18 صورة
    الفنان كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم المشروع X
  • عرض 18 صورة
    درة من العرض الخاص للمشروع X
  • عرض 18 صورة
    الفنان كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم المشروع X (5)
  • عرض 18 صورة
    الفنان كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم المشروع X (4)
  • عرض 18 صورة
    الفنان كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم المشروع X (3)
  • عرض 18 صورة
    الفنانة انجي المقدم في العرض الخاص لفيلم المشروع X (2)
  • عرض 18 صورة
    الفنان كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم المشروع X (1)
  • عرض 18 صورة
    الفنان كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم المشروع X (2)
  • عرض 18 صورة
    الفنان كريم عبدالعزيز في العرض الخاص لفيلم المشروع X (6)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "المشروع X"، بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

وشهد العرض الخاص حضور نجم وبطل الفيلم، الفنان كريم عبدالعزيز، والتقاط الصور التذكارية من على "الريد كاربت".

كما حرص نجوم وأبطال فيلم "المشروع X" على حضور العرض الخاص للفيلم السينمائي المقام حاليًا في دارا لأوبرا المصرية، أبرزهم الفنان عصام السقا، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان حازم إيهاب وزوجته، الفنان عماد زيادة، الفنانة إنجي المقدم، الفنانة ليلى علوي، الفنانة درة، وغيرهم.

فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

دار الأوبرا المصرية فيلم المشروع X عصام السقا كريم عبد العزيز ياسمين صبري إياد نصار ليلى علوي
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