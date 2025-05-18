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عصام السقا وأحمد غزي.. توافد نجوم الفن على العرض الخاص لفيلم "المشروع X"

08:56 م الأحد 18 مايو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أبطال وصناع فيلم المشروع X
  • عرض 8 صورة
    الفنان احمد غزي
  • عرض 8 صورة
    أبطال وصناع فيلم المشروع X
  • عرض 8 صورة
    أبطال وصناع فيلم المشروع X
  • عرض 8 صورة
    أبطال وصناع فيلم المشروع X
  • عرض 8 صورة
    أبطال وصناع فيلم المشروع X
  • عرض 8 صورة
    الفنان حازم إيهاب وزوجته
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كتب - معتز عباس:
تصوير / أحمد مسعد:
حرص نجوم وأبطال فيلم "المشروع X" على حضور العرض الخاص للفيلم السينمائي المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية.

وشهدت "السجادة الحمراء" حضور أبطال الفيلم، الفنان عصام السقا، الفنان الشاب أحمد غزي، الفنان حازم إيهاب وزوجته.
فيلم المشروع X من بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهنا الزاهد ، ومصطفى غريب.

الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإنتاج سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي، وتم تصوير الفيلم في عدة دول من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ومن المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري في السينمات.

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عصام السقا المشروع X أحمد غزي
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