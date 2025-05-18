الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "المشروع X" بدار الأوبرا

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم "المشروع X"، بدار الأوبرا المصرية، حيث من المقرر أن يُعرض الفيلم في دور السينما بدءًا من 21 مايو 2025.

وحرص عددًا من نجوم الفن على حضور عرض فيلم "المشروع X"، والتقاط الصور التذكارية على "الريد كاربت"، أبرزهم الفنان عصام السقا، الفنان الشاب أحمد غازي، الفنان حازم إيهاب وزوجته.

كما حضر أبطال وصناع "المشروع X" العرض الخاص للفيلم السينمائي.

فيلم المشروع X ، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي. ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره في أكثر من دولة: مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

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