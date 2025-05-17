الجناح المصري في سوق مهرجان كان يفوز بجائزة الأفضل لعام 2025

فاز الجناح المصري في سوق مهرجان كان السينمائي (Marché du Film) لعام 2025 بجائزة أفضل تصميم جناح (Pavilion Design Award) في نسختها الخامسة، وهي جائزة مرموقة تُمنح لأبرز الأجنحة المشاركة من حيث التصميم، الأنشطة، والتفاعل مع الزوار.



الجناح المصري الذي ينظم بشكل مشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الجونة السينمائي، ولجنة مصر للأفلام (EFC)، نجح في تقديم تجربة متكاملة تعكس رؤية واضحة في تنظيم الفعاليات وترتيب الأنشطة التي تجمع بين الترويج السينمائي والتواصل المهني الفعال مع صناع السينما من مختلف أنحاء العالم.



وأبدى الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي سعادته بهذه الجائزة، وصرح قائلا: “يُعد هذا الفوز تأكيدًا على التميز الذي حققه الجناح المصري في سوق كان، حيث تم تصميمه وتنظيم فعالياته بناءً على رؤية واضحة تهدف إلى إبراز قدرات مصر السينمائية المتنوعة. لقد حرصنا على تقديم أنشطة تفاعلية ومهنية تجمع صناع السينما المصريين والعالميين، مما يعكس روح التعاون والشراكة التي نؤمن بها. هذا الإنجاز ليس فقط تتويجًا لجهودنا المشتركة، بل هو أيضًا منصة لتعزيز حضور السينما المصرية دوليًا ودعم صناعة السينما في مصر”.



يُذكر أن الجناح المصري يشهد خلال السوق فعاليات متنوعة تشمل جلسات نقاشية، عروض تقديمية، وورش عمل تهدف إلى تعزيز فرص التعاون السينمائي والترويج لمصر كمركز إقليمي ودولي للإنتاج السينمائي.