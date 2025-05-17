المدير الفني لـ"لقاهرة السينمائي" يناقش بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية في "كان 78

في إطار المشاركة الاستثنائية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الثامنة والسبعين، شارك الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة، في جلسة نقاشية بعنوان "بناء الروابط بين مهرجانات الأفلام العربية".

وتناولت هذه الجلسة أهمية التعاون بين المهرجانات العربية لدعم صناع الأفلام المحليين والإقليميين، مع التركيز على بناء شبكة قوية من المهرجانات التي تعمل معًا لتعزيز صناعة السينما في المنطقة.

صرّح الناقد محمد طارق قائلًا:

"تحدّثنا عن كيف أن هذه خطوة مهمّة للمهرجانات العربية، إذ تجتمع أربعة مهرجانات عربية كبرى للمرّة الأولى، وعن أنّ التعاون هو السبيل إلى تطوّر كلّ من الأفلام والمهرجانات. كما تطرّقنا إلى كيفية تنظيم عروض الأفلام الأولى في المنطقة، وضرورة ألّا تُشكّل هذه العروض عائقًا أمام الجماهير لمشاهدة الأفلام العربية المهمّة."

نُظمت الجلسة داخل الجناح المصري في سوق كان السينمائي (Marché du Film)، الذي يُقام بتنظيم مشترك بين مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان الجونة السينمائي، ولجنة مصر للأفلام (EFC).

يهدف الجناح إلى إبراز دور مصر كموقع تصوير عالمي فريد ومركز إنتاج سينمائي متكامل، حيث يُسلط الضوء على الإمكانيات الإنتاجية الهائلة التي توفرها مصر. كما يدعم المواهب المصرية الشابة من خلال تنظيم حلقات نقاشية وحفلات استقبال لفتح سبل جديدة للتعاون مع صناع السينما العالمية.

جدير بالذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، ويحمل تصنيفًا دوليًا رسميًا ضمن فئة A، وهو الوحيد في العالم العربي وأفريقيا المعتمد من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).