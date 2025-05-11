"سيكو سيكو" في المقدمة.. تركي آل الشيخ يكشف آخر إحصائيات شباك التذاكر السعودي

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن آخر إحصائيات شباك التذاكر السعودي.

وبلغت إيرادات الأسبوع الأول من مايو 2025 20.7 مليون ريال، وبيع 417.5 ألف تذكرة، ضمن 48 يتم عرضهم في السينما.

ونشر تركي إحصائية لـ أكثر 10 أفلام مشاهدة في السينما السعودية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"و جاءت كالتالي:

المركز الأول الفيلم المصري "سيكو سيكو"

المركز الثاني الفيلم الأمريكي Thunderbolts "مارفل"

المركز الثالث الفيلم السعودي "إسعاف".

المركز الرابع الفيلم السعودي "البومب 2".

المركز الخامس الفيلم الأمريكي sinners.

المركز الخامس الفيلم الأمريكي the accountant 2.

المركز السادس الفيلم الأمريكي until dawn.

المركز الثامن الفيلم الأمريكي A minecraft movie .

المركز التاسع الفيلم السعودي فخر السويدي.

المركز العاشر الفيلم الأمريكي A working man.

اقرأ أيضا..

ياسمين عز عن واقعة نور النبوي:"كل ما يمكن شراؤه أو حله بالفلوس ندفعه"

محامي محصل الكهرباء:"نور النبوي صدمه واختفى ومدفعش ولا جنيه"



