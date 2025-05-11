مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس

كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مركز السينما العربية عن منح جائزة الدورة السابعة من جائزة الإنجاز النقدي لهذا العام، لكل من الناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس تقديراً لمسيرتهما المهنية المميزة، ومن المقرر أن يتسلما الجائزة خلال حفل يُقام في سوق الأفلام ضمن الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.

ويشارك كلا الناقدين بمقالين في العدد 25 من مجلة السينما العربية الصادر عن مركز السينما العربية ضمن فعاليات الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي.

وعلق ماهر دياب وعلاء كركوتي، الشريكان المؤسسان لمركز السينما العربية على الجائزة "هذا العام اختار مركز السينما العربية منح جائزة الدورة السابعة إلى كل من الناقد الصحفي عرفان رشيد الذي يملك مسيرة ممتدة لأكثر من أربعة عقود في السينما والصحافة والثقافة نجح خلالهم من تقديم محتوى ثري للسينما العربية والعالمية، والصحفي والمؤرخ السينمائي نينوس ميكليدس أحد أبرز الشخصيات في النقد السينمائي اليوناني، حيث شارك في تأسيس الجمعية اليونانية لنقاد السينما وترأسها لسنوات، كما شغل مناصب قيادية في الاتحاد الدولي للنقاد والمركز السينمائي اليوناني، وترك بصمته في تنظيم "بانوراما السينما الأوروبية"، وكرّم خلالها أسماء بارزة في السينما العالمية".

وعن حصوله على الجائزة، قال عرفان رشيد "منحي جائزة الإنجاز مدى الحياة للنقاد من مركز السينما العربية تقديراً لعملي المتواصل والدؤوب في النقد السينمائي هو تتويج رائع لمسيرة ممتدة لأكثر من أربعة عقود".

وقال نينوس ميكليدس "أود أن أشكر مركز السينما العربية جزيل الشكر على هذا التكريم غير المتوقع. مهنتنا تقوم على حبنا وشغفنا بالسينما، وهذا الشغف هو ما أحاول أن أنقله إلى قرّائي، هناك بلا شك نقّاد سينمائيون مهمّون قبلي يستحقون هذا التكريم، وأشعر بتواضع كبير وأنا أتلقى هذه الجائزة".