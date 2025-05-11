فريق "هيبتا: المناظرة الأخيرة" يحتفلون بانتهاء تصوير الفيلم (صور)

كتبت- منى الموجي:

أعلنت "ذا بروديوسرز" وڨوكس ستوديوز، فيلم سكوير، وايميرسيف عن انتهاء تصوير فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة".

وكشفت الجهات المنتجة للعمل عن الصور الحصرية، والتي تجسّد شاعرية قصص الحب التي يرويها الفيلم، وذلك في إطار التحضيرات لعرضه قريبًا في دور السينما.

يُذكر أن هيبتا: المناظرة الأخيرة من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق، بمشاركة نورهان أبو بكر. ويضم الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك. ويواصل الفيلم البناء على السرد العاطفي المؤثر في "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، مع تقديم شخصيات جديدة، بيئات جديدة، وتأثيرات عاطفية أعمق

يقدّم هيبتا: المناظرة الأخيرة رؤية جديدة للرومانسية المعاصرة، مستكشفًا تقلبات العلاقات العاطفية بكل تعقيداتها، مع تركيز خاص على أهمية التواصل الإنساني.