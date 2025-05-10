منتج "ريستارت" ينشر صورًا تجمعه بـ هنا الزاهد وشقيقه تامر حسني

كتبت- منى الموجي:

نشر المنتج حسام حسني، صورًا تجمعه بشقيقه المطرب تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد، معلنا عن موعد طرح فيلمهم "ريستارت" في دور العرض السينمائي، نهاية شهر مايو الجاري.

وكتب حسام تعليقا على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام "فيلم ريستارت 29 مايو بجميع دور العرض في مصر والعالم إن شاء الله".

جدير بالذكر أن فيلم ريستارت كان مقررا طرحه في عيد الفطر الماضي، قبل أن يقرر صنّاعه تأجيل العرض ليتم طرحه قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

"ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، باسم سمرة، هنا الزاهد، محمد ثروت وعصام السقا، إنتاج حسام حسني وأحمد بدوي.

هنا الزاهد تشارك في نفس الموسم وتظهر كضيفة شرف فيلم "المشروع X" بطولة النجوم: كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، ياسمين صبري، إخراج بيتر ميمي.