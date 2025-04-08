بالصور| سامح حسين بصحبة زوجته في العرض الخاص لفيلم "استنساخ"

كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان سامح حسين مساء اليوم الثلاثاء 8 أبريل، بفيلمه الجديد استنساخ، في عرض خاص أقيم في سينما بمنطقة التجمع الخامس.

وشهد العرض حضور سامح حسين بطل الفيلم بصحبة زوجته السيناريست وسام حامد، التي حرصت على دعمه ومساندته، والتقطا معا عددا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

جدير بالذكر أن قبل ساعات قليلة من إقامة العرض الخاص لفيلم "استنساخ"، أمس الاثنين، أعلنت الجهة المنتجة عن تأجيله دون الكشف عن الأسباب أو تحديد موعد جديد لإقامته.

العرض كان من المقرر إقامته مساء الاثنين 7 أبريل بحضور أبطاله وصناعه، بينهم منتج ومؤلف ومخرج الفيلم عبدالرحمن محمد، النجوم: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي.

واكد الفنان سامح حسين أن قرار تأجيل العرض الخاص لفيلمه "استنساخ" جاء لظروف خارجة عن إرادة القائمين على العمل، موجها الشكر والاعتذار لكل من حرصوا على التواجد اليوم الاثنين أبريل.

وكتب سامح عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أمس: "لكل الناس اللي كانت جاية العرض الخاص لفيلم استنساخ النهاردة بعتذرلكم جدا، تم تأجيل العرض الخاص لظروف خارجة عن إرادتنا.. شكراً لكم وحقكم عليا".