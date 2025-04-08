"جاهز يا أحمد".. أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"

كتب - معتز عباس:

حرص النجم أحمد السقا على الترويج لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، يشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي.

ونشر السقا بوستر فيلم "أحمد وأحمد" عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "جاهز يا أحمد".





فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، سيناريو وحوار أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال.

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