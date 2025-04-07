إبراهيم الحجاج: صورنا "إسعاف" بأحدث التقنيات العالمية وأحمد فهمي مفاجأة الفيلم

كتبت- منى الموجي:

ينتظر الفنان السعودي إبراهيم الحجاج طرح فيلمه الجديد "إسعاف" في دور العرض السينمائي شهر أبريل الجاري، مؤكدًا فخره بأنه أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX.

وعن مشاركة الفنان أحمد فهمي في العمل قال الحجاج في بيان صحفي:"سعيد جدًا بمشاركة الفنان أحمد فهمي، الذي يقدم شخصية مميزة في الفيلم، ووجوده إضافة قوية وبصمة خاصة في الأحداث، والتعاون معه كان ممتعا ومحفزا."

وأضاف "من الحاجات الملفتة في العمل مشاركة الفنانة بسمة داود، التي قدمت عدة مشاهد مميزة في الفيلم، حيث تقوم بتجسيد شخصية لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض".

وتابع إبراهيم "صورنا الفيلم بأحدث التقنيات العالمية وأتمنى يصل لقلوب الجمهور المصري، لأنهم أهل ذوق وفن ورأيهم يهمني، والفيلم فيه روح إنسانية وكوميديا قريبة من القلب."

وأكد أن العمل مليء بالمفاجآت ويليق بذوق الجمهور العربي، قائلًا: "اشتغلنا على كل تفصيلة في الفيلم عشان نقدم تجربة مختلفة ومتكاملة، وإن شاء الله تعجب الناس في كل مكان".

فيلم "إسعاف" يُعد أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX ، ابتداءً من 17 أبريل، ويأتي بدعم كبير من هيئة الترفيه السعودية، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في إطار دعمها المستمر لصناعة السينما المحلية وتقديم محتوى عربي بجودة عالمية.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، حول شخصيتين متناقضتين، "عمر" و"خالد"، يجسدهما إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني، وهما مسعفان يعملان في مدينة الرياض، ويتورطان في قضية غامضة بعد اكتشافهما حقيبة أموال، لتنطلق سلسلة من المواقف الطريفة والمثيرة.

"إسعاف" هو نتاج تعاون مثمر بين شركتي بلاك لايت وبيت الكوميديا للإنتاج الفني، بدعم مباشر من هيئة الترفيه، ما ساهم في تنفيذ الفيلم بأعلى معايير الجودة واستخدام أحدث التقنيات السينمائية.

أبطال فيلم إسعاف

ويضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب الحجاج، من بينهم أحمد فهمي، حسن عسيري، فهد البتيري، نرمين محسن.