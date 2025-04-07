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بطولة "السقا وفهمي".. تركي آل الشيخ يطرح البوستر الرسمي لفيلم "أحمد وأحمد"

10:23 م الإثنين 07 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أحمد فهمي وأحمد السقا
  • عرض 4 صورة
    أحمد فهمي وأحمد السقا
  • عرض 4 صورة
    بوستر فيلم أحمد وأحمد
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كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن البوستر الرسمي لفيلم "أحمد وأحمد"، والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة.

ونشر تركي بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تصدره النجم أحمد السقا، والفنان أحمد فهمي أبطال العمل السينمائي.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، سيناريو وحوار أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال.

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أحمد فهمي أحمد السقا أحمد وأحمد
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