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تركي آل الشيخ ينشر صورًا لـ كريم عبدالعزيز من كواليس تصوير فيلم "The Seven Dogs"

07:03 م الأحد 06 أبريل 2025

كريم عبدالعزيز من كواليس فيلم the seven doges

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كتب - معتز عباس:

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه وجمهوره على السوشيال ميديا، صورًا جديدة للنجم كريم عبدالعزيز من كواليس فيلم The Seven Dogs.

ونشر تركي، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الرائع النجم كريم عبدالعزيز".

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عن تحضيره لمشروع مسلسل "أكشن قصير" من 8 حلقات، يجمع بين نخبة من النجوم العالميين من بينهم النجم أحمد عز، بإنتاج تتجاوز ميزانيته 25 مليون دولار.
وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "برعاية GEA وموسم الرياض وبالشراكة مع استوديوهات الحصن BIG TIME… وMBC وSela Studios، وقصة وسيناريو الكاتب الكبير صلاح الجهيني، ومشاركة الكتاب العالميين Daniel Knauf وSean Hennen وLucas O'Connor، تم البدء بالإعداد لمسلسل قصير أكشن من 8 حلقات".

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تركي آل الشيخ كريم عبدالعزيز The Seven Dogs
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