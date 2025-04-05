بالفيديو- تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ويعلن انتهاء تصوير فيلم "The Seven Dogs"

شارك المستشار تركي آل الشيخ جمهوره مقطع فيديو من كواليس فيلم "The Seven Dogs" عبر حسابه الخاص على الفيسبوك.

وكتب: "الحمدلله… تم الانتهاء من تصوير فيلم "The Seven Dogs"، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز و أحمد عز و النجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هنا الزاهد، هالة صدقي ومنة شلبي، وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة".

واستكمل:"ونفخر بمشاركة القوات السعودية الخاصة في هذا العمل الضخم، والشكر كل الشكر والعرفان لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود على الدعم الكبير، والشكر موصول للمخرجين العالميين Adil El Arbi وBilall Fallah، والمنتج العالمي Ivan Atkinson، ولكل شخص في فريق العمل".

وأضاف:"شكر خاص للفريق السعودي بقيادة صلة ستوديو، د. راكان الحارثي، عدنان كيال، وعبدالإله القرشي، بالشراكة مع موسم الرياض و GEA نفخر بتطوير الكوادر الوطنية، بحيث تم تدريب 75 شاب وشابة سعوديين في الإنتاج، وشارك أكثر من 100 سعودي وسعودية بمجموع 175 في طاقم العمل ...قصة وفكرة الفيلم من تطويري مع فريق Big Time ومن كتابة وحوار الأستاذ محمد الدباح، وتحت إشراف الكاتب العالمي Daniel Knauf.هذا أول عمل يتم تصويره في استوديوهات الحصن Big Time".

وفجر المستشار مفاجأة قائلا:" وفيه 5 أعمال قادمة بتكون بمعايير عالمية، فيلم معركة اليرموك "خالد بن الوليد باللغة الإنجليزية ونروي قصة البطل العربي المسلم اللي نعرفه، ولكن نبغى العالم يعرفون بطولاته وعن أبطال هذا البلد الطاهر، وبيشارك نجوم عالميين، وبإنتاج ضخم، -و فيلم عالمي سعودي عن الجيش السعودي، قصه حقيقيه بدعم ومشاركة وزارة الدفاع ... وخالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان حفظه الله على الدعم الكبير فيلم عالمي سعودي عن مكافحة المخدرات عن قصه حقيقيه، بالشراكة مع وزارة الداخلية مشكورة، ⁠ فيلم "البوليفارد" للمخرج السعودي محمد الملا، بمشاركة نجوم سعوديين وإنتاج عالمي، فيلم الرعب قصر الضباب، بإنتاج سعودي عالمي وبطولة نجوم سعوديين وبمشاركة فنانيين عالميين".

واختتم:"هذا كله ما كان بيتحقق لولا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم، وراح نوصل بالإنتاج الوطني إلى العالمية".