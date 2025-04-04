إيرادات الخميس.. "سيكو سيكو" يحافظ على الصدارة و"الصفا ثانوية بنات" بالمركز الثاني

كتبت- منى الموجي:

يشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة بين 4 أفلام، هي: سيكو سيكو، الصفا ثانوية بنات، نجوم الساحل، فار بـ7 ترواح، وحققت أمس الخميس 3 أبريل 2025، إيرادات بلغت 16 مليونا و733 ألفا و915 جنيها، موزعة على النحو التالي..

سيكو سيكو

احتل المركز الأول في شباك التذاكر فيلم "سيكو سيكو"، بعد تحقيقه 13 مليونا و261 ألفا و786 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

الصفا ثانوية بنات

وذهب المركز الثاني لفيلم "الصفا ثانوية بنات" محققا 2 مليون و44 ألفا و177 جنيها.

"الصفا ثانوية بنات" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمد ثروت، لينا صوفيا، سارة الشامي، ويظهر خلال أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقا عصام الحضري.

نجوم الساحل

وجاء فيلم "نجوم الساحل" في المركز الثالث، وحقق مليونا و141 ألفا و704 جنيهات.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

فار بـ7 ترواح

وحصل على المركز الأخير فيلم "فار بـ7 ترواح"، وبلغ إيراده 286 ألفا و248 جنيها.

فيلم فار بـ7 ترواح بطولة محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندا موسى، محمود حافظ، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، وغيرهم. والفيلم من إخراج شادي علي وتأليف محمد فاروق شيبا.