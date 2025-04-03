تعرف على تفاصيل فيلم "في عز الضهر" بطولة مينا مسعود قبل طرحه بدور العرض السينمائي

كتبت- منى الموجي:

أطلقت شركة "الإخوة المتحدين" الفيديو التسويقي لفيلم "في عز الضهر"، بطولة النجم العالمي مينا مسعود، بطل فيلم "Aladdin"، تمهيداً لعرضه قريباً في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها.

"في عز الضهر" تم تصويره في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفي على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء الجريمة والتشويق التي تدور حولها أحداثه.

وأعرب النجم العالمي مينا مسعود عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "منذ طفولتي، كنت أحلم بأن أصبح ممثلاً، والحمد لله تمكنت من تحقيق حلمي والوصول إلى هوليوود. لكن شغفي بالفن بدأ عندما كنت أشاهد الأفلام والمسرحيات المصرية، التي تُقدَّم في واحدة من أعظم الدول الرائدة في هذا المجال، بلدي مصر."

وأضاف مسعود: "وبعد انتظار طويل، يسعدني أن أقدم لكم الإعلان التشويقي لفيلمي المصري الأول في عز الضهر، والذي تشاركني بطولته مجموعة من ألمع نجوم الوطن العربي."

‏‎ومن جانبه، قال المخرج مرقس عادل "متحمس جدًا لعرض فيلمي (في عز الضهر) لقد كانت رحلة مليئة بالشغف والتحديات، من التحضيرات والمذاكرة إلى التصوير وما بعد الإنتاج. كل لحظة في هذا العمل كانت تجربة استثنائية، وأتمنى أن يعكس الإعلان التشويقي جزءًا من رؤيتي وقصدي".

وأضاف: في عز الضهر ليس مجرد فيلم، بل تجربة سينمائية عالمية تنطلق من قلب مصر إلى الشاشة الكبيرة. وكمخرج وصانع أفلام، يشرفني أن أقدم هذه القصة من قلب مصر إلى العالم، بمشاركة النجم العالمي مينا مسعود، إلى جانب كوكبة من النجوم العرب الرائعين: إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، جميلة عوض، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف. وبسِيناريو من إبداع الموهوب كريم سرور، وفريق استثنائي خلف الكاميرا، وضعنا قلوبنا في هذا العمل بكل إخلاص".

يتناول الفيلم أزمة الهوية من خلال قصة شاب مصري يتم تجنيده من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية، ومع تصاعد الأحداث خلال إحدى العمليات التي تتم على الأراضي المصرية، يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره ومحاولته النجاة في عالم يفرض عليه خيارات قاسية لم يكن يتوقعها.

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم السينما، من بينهم: إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق.