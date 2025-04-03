تامر مرسي يكشف موعد عرض فيلم كريم عبد العزيز الجديد "المشروع X"
06:48 م الخميس 03 أبريل 2025
كتبت- سهيلة أسامة:
كشف المنتج تامر مرسي عن موعد عرض فيلم "المشروع X" عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب:" فيلم المشروع X مايو ٢٠٢٥ إن شاء الله".
وكان أعلن النجم كريم عبد العزيز، عن فيلمه السينمائي الجديد "المشروع X" ونشر صورة من كواليس العمل، عبر حسابه على "فيسبوك">
وظهر مع الفنانة ياسمين صبري والفنان إياد نصار، وعلّق قائلًا: "فيلم (المشروع X) .. مايو 2025 إن شاء الله".
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