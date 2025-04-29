الأربعاء.. نادي سينما الأوبرا يعرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على المسرح الصغير

كتبت- منى الموجي:

في إطار فعاليات وزارة الثقافة، تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام ضمن نشاطها الثقافي والفكري من خلال سلسلة عروض نادي السينما الفيلم الروائي الطويل (البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو).

ويعقب العرض لقاء مع المنتجة رشا حسني، من إعداد نورا غنيم، وذلك في السابعة مساء الأربعاء الموافق 30 أبريل على المسرح الصغير.

الفيلم بطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم وأحمد بهاء ومن إخراج خالد منصور وتأليف محمد الحسيني، وإنتاج شركة فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي.

يعد هذا العرض هو الأول للفيلم بعد رفعه من السينما، وتدور أحداثه حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد رامبو من مصير مجهول، بعد تورطه في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم جاره. حاز الفيلم على عدة جوائز من العديد من المهرجانات السينمائية في إيطاليا، بلجيكا، العراق، السعودية والمغرب .