الأربعاء.. نادي سينما أوبرا الإسكندرية يعرض 4 أفلام مصرية في "سيد درويش"

كتبت- منى الموجي:

في إطار أنشطة وزارة الثقافة، تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام ضمن نشاطها الثقافي والفكري فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

ويعرض نادي سينما أوبرا الإسكندرية 4 أفلام مصرية، هي: أميرة وظل إخراج أحمد عثمان، هذا اليوم إخراج محمود صديق، أميد إخراج حسن الشريف - 410 إخراج حبيبة القبرصي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 30 أبريل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويعقب العرض ندوة للمناقشة تستضيف مخرجي الأفلام يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

تعد فعاليات نادي السينما منصة فنية متجددة تتيح للجمهور فرصة اكتشاف أعمال سينمائية متنوعة والتفاعل المباشر مع صُنّاعها، في إطار رؤية دار الأوبرا المصرية لتعزيز الثقافة السينمائية ونشر الوعي الفني.