"إسعاف" لـ إبراهيم الحجاج وبسمة داود يتفوق على "سيكو سيكو" بشباك التذاكر السعودي

كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم إسعاف بطولة الفنان إبراهيم الحجاج والفنانة بسمة داود، في تحقيق إيرادات بلغت 5 ملايين ريال سعودي، منذ طرحه في 17 أبريل الجاري متفوقا على فيلم "سيكو سيكو" وأفلام عالمية بينها: "Minecraft"، و"The Amateur" للنجم رامي مالك، وكذلك "The Accountant 2".

كما تفوق فيلم إسعاف على الفيلم السعودي "شباب البومب 2" بطولة الفنان فيصل العيسى.

فيلم "إسعاف" أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية والتي تقوم فيه بدور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض وتجمعها الأحداث بـ عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض.

يجسد الفيلم روح العمل الجماعي والتحديات التي يواجهها المسعفون يوميًا، وسط أجواء مليئة بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تعزز الجانب الإنساني في هذه المهنة.

ولم يقتصر نجاح "إسعاف" على الإيرادات، ولكن دوّن اسمه كأول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX.

فيلم "إسعاف" بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، والفنان محمد القحطاني، والفنانة بسمة داود، ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا ومن إخراج كولين توج.