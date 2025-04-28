"سلمى وقمر" يفوز بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم في مهرجان أفلام السعودية

كتبت- منال الجيوشي

فاز الفيلم السعودي سلمى وقمر للمخرجة عهد كامل بجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل في حفل ختام الدورة الحادية عشر من مهرجان أفلام السعودية الذي أقيم في الفترة من 17 إلى 23 أبريل الحالي

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ثم شارك بعدها في عدة مهرجانات منها مهرجان الفيلم العربي في زيورخ، مهرجان العلا للفنون، وآخرهم مهرجان بيروت لأفلام المرأة الذي تبدأ فعالياته السبت المقبل

تدور أحداث الفيلم في جدة، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث تتشكل رابطة صداقة غير معهودة بين فتاة سعودية وسائقها السوداني. تُختبر هذه الصداقة عندما تبدأ الفتاة في تولي دفة القيادة

ويتتبع الفيلم سلمى، فتاة سعودية متمردة من عائلة غنية، وُلدت لأم صارمة تعاني من مشاعر الحزن وأب محب ولكنه غائب بسبب إدمانه للعمل. وقمر، شاب سوداني، ترك عائلته وانتقل إلى جدة ليكسب لقمة عيشه من خلال قيادة سيارة سلمى. ربما كان قمر يقود سيارتها، لكنه ساعدها في النهاية على تولي دفة قيادة حياتها

الفيلم من تأليف وإخراج عهد كامل، وبطولة رولا دخيل الله، ومصطفى شحاتة الذي اشتهر بدور البطولة الأولى له في الفيلم الحائز على جوائز عالمية ستموت في العشرين، ورنا علم الدين، وقصي خضر. يضم فريق العمل أيضًا المخرج السوداني أمجد أبو العلاء، مخرج فيلم ستموت في العشرين ومنتج فيلم المرهقون الذي يمثل اليمن رسميًا بجائزة الأوسكار، بالإضافة إلى الفيلم السوداني الناجح وداعًا جوليا