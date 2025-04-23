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بعد غياب عشر سنوات.. فيلم happy heroes : the stones في دور العرض المصرية

10:00 ص الأربعاء 23 أبريل 2025

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كتبت- منال الجيوشي

ينطلق فيلم الرسوم المتحركة happy heroes : the stones للمخرج ويمينج هوانج في دور السينما المصرية اليوم الأربعاء 23 أبريل

يدور الفيلم عن مجموعة من الأبطال الخارقين بعد أن فقدوا قواهم الخارقة في معركة من أجل كوكب X، يتحدون معًا ويشرعون في رحلة لاستعادة قواهم المفقودة وكوكبهم الأصلي

يعتبر happy heroes: The Stones عودة هذه السلسلة إلى الشاشة الكبيرة بعد حوالي عشر سنوات من صدور أول فيلمين، HAPPY HEROES و HAPPY HEROES 2 PLANET WARS

فيلم Happy Heroes: The Stones من تأليف وإخراج ويمينج هوانج، وإنتاج مشترك بين Alpha Animation and Culture وCreative Power Entertaining وXiamen Hengye Film Industry وبطولة يوتنج دينج، وكوانسينج جاو، وهونجيون ليو، ويانزي يان

happy heroes ويمينج هوانج دور العرض المصرية
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