عمرو سعد يعلن انتهاء تصوير فيلم "The Crows" (صور)

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان عمرو سعد عن الانتهاء من تصوير أحدث أعماله السينمائية "The Crows"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وشارك سعد جمهوره مجموعة من الصور من كواليس التصوير، وعلّق قائلًا: "الحمد لله، الانتهاء من التصوير ودخول مراحل المونتاج والتجهيز للعرض العالمي إن شاء الله".

وتدور أحداث فيلم "The Crows" في إطار من الأكشن والتشويق، خلال فترة الأربعينيات وتحديدًا عام 1942، بالتزامن مع وقائع الحرب العالمية الثانية، والعمل بطولة عمرو سعد، مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ومن إخراج ياسين حسن.

يُذكر أن عمرو سعد شارك في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "سيد الناس"، الذي ضم نخبة من النجوم، أبرزهم: إلهام شاهين، ريم مصطفى، إنجي المقدم، منة فضالي، أحمد رزق، أحمد زاهر، أحمد فهيم، بشرى، وملك أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.

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