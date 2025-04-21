المشروع X.. كريم عبدالعزيز عاطل وإياد نصار يحاول الوصول لغرفة الهرم السرية

كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم المشروع X بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وكشفت عن موعد عرضه في دور العرض السينمائي.

ضم الإعلان لقطات من الفيلم، وأشارت لوجود صراع يتعلق بالآثار، ومشاهد أكشن، إلى جانب التصوير في أكثر من دولة، كما كشف "البرومو" عن تقديم كريم دور عاطل بعد رفده من كلية آثار، ومنحه فرصة أخرى ليصبح بني آدم جديد، بينما نرى إياد يحاول الوصول للغرفة السرية في الهرم الكبير.

الفيلم من المقرر طرحه للجمهور في 21 مايو المُقبل، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي.

"المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، ماجد الكدواني، هنا الزاهد، أحمد غزي، ياسمين صبري، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.