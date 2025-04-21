إعلان

المشروع X.. كريم عبدالعزيز عاطل وإياد نصار يحاول الوصول لغرفة الهرم السرية

10:06 م الإثنين 21 أبريل 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المشروع X
  • عرض 11 صورة
    كريم عبدالعزيز 2
  • عرض 11 صورة
    كريم عبدالعزيز 1
  • عرض 11 صورة
    كريم عبدالعزيز
  • عرض 11 صورة
    ماجد الكدواني
  • عرض 11 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 11 صورة
    كريم عبدالعزيز وإياد نصار وياسمين صبري
  • عرض 11 صورة
    كريم عبدالعزيز 3
  • عرض 11 صورة
    إياد نصار
  • عرض 11 صورة
    ياسمين صبري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم المشروع X بطولة النجم كريم عبدالعزيز، وكشفت عن موعد عرضه في دور العرض السينمائي.

ضم الإعلان لقطات من الفيلم، وأشارت لوجود صراع يتعلق بالآثار، ومشاهد أكشن، إلى جانب التصوير في أكثر من دولة، كما كشف "البرومو" عن تقديم كريم دور عاطل بعد رفده من كلية آثار، ومنحه فرصة أخرى ليصبح بني آدم جديد، بينما نرى إياد يحاول الوصول للغرفة السرية في الهرم الكبير.

الفيلم من المقرر طرحه للجمهور في 21 مايو المُقبل، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، قبل أيام من انطلاق موسم عيد الأضحى السينمائي.

"المشروع X" قصة وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، ماجد الكدواني، هنا الزاهد، أحمد غزي، ياسمين صبري، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

كريم عبدالعزيز المشروع X ياسمين صبري هنا الزاهد ماجد الكدواني إياد نصار بيتر ميمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان