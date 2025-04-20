"قرية قرب الجنة" في عرض تجاري أول بسينما زاوية

كتبت- منال الجيوشي

تستقبل سينما زاوية بالقاهرة الجمهور من خلال الفيلم الصومالي قرية قرب الجنة في عرضه التجاري الأول بمصر، والذي يبدأ يوم الأربعاء 23 أبريل ويستمر لمدة أسبوع

قرية قرب الجنة للمخرج مو هاراوي، الذي بدأ عروضه التجارية هذا الشهر انطلاقًا من السينمات الفرنسية في 9 أبريل، تدور أحداثه في أجواء قرية صومالية ساحرة، حيث يجب على عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة ستدعمهم خلال مسارات حياتهم. يعرض الفيلم جوهر القرية الساحر، ويغمر المشاهدين في حياة سكانها وهم يسعون لتحقيق آمالهم وسط تحديات الزمن

الفيلم من تأليف وإخراج مو هاراوي كأول تجربة إخراجية له في الأفلام الطويلة، ويُعد عملاً مؤثرًا يتناول الحياة الصومالية، ويضم طاقمًا من الممثلين الواعدين منهم أحمد علي فرح، أحمد محمود صليبان، وعناب أحمد إبراهيم. قامت بالمونتاج جوانا سكرينزي الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جوائز الفيلم النمساوي عن فيلمها "Great Freedom" الحائز على جوائز متعددة، وعملت نور عبد القادر على تصميم الإنتاج.