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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يطرح برومو فيلم "إسعاف" قبل عرضه في السينمات

11:21 م الأربعاء 02 أبريل 2025

تركي آل الشيخ

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كتب - معتز عباس:

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برومو الفيلم السعودي "إسعاف"

ونشر تركي، البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "برعاية هيئة الترفيه، الفيلم السعودي إسعاف ينطلق في جميع صالات السينما بالمملكة ابتداءً من 17 أبريل".

فيلم "إسعاف"سوف يعرض في صالات السينما السعودية في 17 أبريل الحالي، وهو عمل كوميدي من بطولة إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني.

بوستر فيلم اسعاف

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تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه فيلم إسعاف السعودية
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