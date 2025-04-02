سامح حسين يطرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "استنساخ".. وهذا موعد عرضه

كتب - معتز عباس:

طرح الفنان سامح حسين البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "استنساخ"، والمقرر طرحه في السينمات شهر أبريل الجاري.

ونشر سامح البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وظهر متصدرًا البوستر وبجانبه الفنانة هبة مجدي.

وروج سامح حسين لفيلم "استنساخ"، وعلق: "عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمى لفيلم استنساخ".

ومن المقرر أن يطرح العمل بجميع السينمات يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 إبريل الجاري.





فيلم استنساخ بطولة سامح حسين وهبة مجدي، تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

View this post on Instagram A post shared by Sameh Hussein (@samehhusseinofficial)

اقرأ أيضا..

صبا مبارك تنشر "5 لوكات" مختلفة احتفالا بالعيد.. وريهام عبدالغفور تعلق (صور)

عصام عمر ينشر صورًا من كواليس فيلم "سيكو سيكو".. وطه دسوقي يعلق