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سامح حسين يطرح البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "استنساخ".. وهذا موعد عرضه

10:01 م الأربعاء 02 أبريل 2025

سامح حسين

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كتب - معتز عباس:

طرح الفنان سامح حسين البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "استنساخ"، والمقرر طرحه في السينمات شهر أبريل الجاري.

ونشر سامح البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وظهر متصدرًا البوستر وبجانبه الفنانة هبة مجدي.

وروج سامح حسين لفيلم "استنساخ"، وعلق: "عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمى لفيلم استنساخ".

ومن المقرر أن يطرح العمل بجميع السينمات يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 إبريل الجاري.

سامح حسين فيلم استنساخ

فيلم استنساخ بطولة سامح حسين وهبة مجدي، تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

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سامح حسين فيلم استنساخ انستجرام سامح حسين
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