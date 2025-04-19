الإسكندرية للفيلم القصير: سحب هيئة تنشيط السياحة دعمها للمهرجان أمر محبط

كتبت- منى الموجي:

أصدر القائمون على إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بيانا صحفيا، تعليقا على سحب هيئة تنشيط السياحة دعمها للدورة الحادية عشرة قبل أيام من انطلاقها.

وجاء في البيان: "في الوقت الذي تستعد فيه إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لتنظيم دورته الجديدة، كونه أحد أبرز الفعاليات الثقافية والسينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا. ورغم الجهود التي تبذلها إدارة المهرجان في هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن هيئة تنشيط السياحة قد قررت سحب الدعم الذي كان مخصصًا للمهرجان منذ سنوات دون إعلان سبب واضح، وهو ما يُعد أمرًا محبطًا بالنسبة لنا، خاصة في ظل الدور الهام الذي يلعبه المهرجان في جذب السياحة وتعريف العالم بتراث وثقافة بلدنا الغالي مصر".

وتابع البيان "المهرجان الذي تشارك به 40 دولة هذا العام يبذل جهودا مضنية لتصدير صورة سياحية وثقافية مشرفة عن مصر، في إطار جهود فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بدعم الفن والثقافة. ورغم ميزانيته المحدودة، يسير المهرجان بخطى ثابته على مستوى دعم الأفلام القصيرة، وقد استطاع الحصول على اعتراف كبير بتأهل الأعمال الفائزة به للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار المرموقة".

وأكد القائمون على المهرجان مشاركة ضيوف من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تعزيز وتنشيط الحركة السياحية في مدينة الإسكندرية، في أجواء تاريخية فريدة واستثنائية، وأوضحوا "حيث تُقام جميع الندوات في ساحة الباثيو تحت تمثال إيزيس بالمتحف اليوناني الروماني، ما يضيف بعدًا ثقافيًا فريدًا للحدث. كما يُنظم المهرجان ورشة للأطفال بدعم من مؤسسة دروسوس واليونيسيف بمتحف الإسكندرية القومي، مما يعكس التزامه بتعزيز ثقافة السينما لدى الأجيال القادمة".

جدير بالذكر أن المهرجان يتمتع بشراكات استراتيجية مع عدة مهرجانات سينمائية دولية، مما يُساهم في تبادل الثقافات وتعزيز التعاون الفني بين السينما العربية والدولية.