إنجي أبو السعود: سعيدة بإشادات الجمهور بدوري في "الفستان الأبيض" وأنتظر "بريستيج"

كتبت- منى الموجي:

تعيش الفنانة والسيناريست إنجي أبو السعود، حالة من السعادة بعد الإشادات التي تلقتها من الجمهور على دورها في فيلمها "الفستان الأبيض"، بعد طرحه على منصة شاهد.

وتلقت إنجي إشادات نقدية ومن الجمهور على شخصية دعاء التي ترافق البطلتين (ياسمين رئيس وأسماء جلال) في رحلة البحث عن فستان زفاف، وتعيش تجربة قاسية، عندما تتعرض للتحرش في وسط البلد.

وأكدت إنجي سعادتها بردود الفعل التي جاءتها من الجمهور والنقاد على شخصية دعاء، مشيرة إلى أن الشخصية وصلت للناس، مضيفة "شرف كبير ليا، ودعاء أثرت فيا جدا، وهتفضل جوايا فترة طويلة."

فيلم الفستان الأبيض جاء في المرتبة الأولى على منصة "شاهد" بعد أيام قليلة من عرضه، وسبق أن عُرض للمرة الأولى في مهرجان الجونة السينمائي 2024، كما شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ليحصد اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا.

وتنتظر إنجي عرض مسلسل "بريستيج" الذي قامت بكتابته، وتقدم من خلاله تجربة جديدة، إذ يجمع العمل بين عالمي الإثارة والكوميديا من خلال جريمة تُرتكب في كافيه بوسط البلد ويصبح كل المتواجدين فيه متهمين.

"بريستيج" تأليف إنجي أبو السعود، إخراج عمرو سلامة، بطولة محمد عبدالرحمن، مصطفى غريب، دينا، راندا عوض، سامي مغاوي، زياد ظاظا، ومجموعة كبيرة من الفنانين، ومن المقرر عرضه على منصة يانغو بلاي يوم 24 أبريل الجاري.