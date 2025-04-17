بالصور| إبراهيم الحجاج وبسمة داود يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "إسعاف" في السعودية

كتبت- منى الموجي:

احتفلت الفنانة بسمة داود بالعرض الخاص لفيلم إسعاف، في المملكة العربية السعودية، مع الفنان إبراهيم الحجاج.

ونشرت على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا من العرض الخاص للفيلم والذي تم طرحه في جميع دور العرض بالمملكة اليوم 17 أبريل.

فيلم "إسعاف" أول بطولة سينمائية لـ بسمة داود في المملكة العربية السعودية والتي تقوم فيه بدور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بـ عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض.

الفيلم أتاح لبسمة فرصة لاكتشاف بيئة فنية جديدة، إذ تم تصوير جميع مشاهده في مدينة الرياض بإنتاج بيت الكوميديا وبلاك لايت للإنتاج. كما يعتبر أول فيلم عربي بتقنية IMAX.

فيلم "إسعاف" بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، والفنان محمد القحطاني، والفنانة بسمة داود، ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا ومن إخراج كولين توج.

يجسد الفيلم روح العمل الجماعي والتحديات التي يواجهها المسعفون يوميًا، وسط أجواء مليئة بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تعزز الجانب الإنساني في هذه المهنة.