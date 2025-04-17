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حمزة دياب ينضم إلى فريق فيلم "إن غاب القط"

07:44 م الخميس 17 أبريل 2025
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كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان الشاب حمزة دياب إلى فريق عمل فيلم "إن غاب القط"، ليبدأ تجربته الأولى في عالم الأفلام الروائية الطويلة.

حمزة شارك الفنان الشاب من قبل في فيلم قصير بعنوان "ستين جنيه" من إخراج وتأليف عمرو سلامة عام 2023.

كان الفيلم قد بدأ تصويره في أكتوبر الماضي، وتوقف التصوير لفترة بسبب الموسم الرمضاني، وتم استئناف تصويره خلال شهر أبريل الجاري.

العمل يضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: آسر ياسين، أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، انتصار، إلى جانب عدد من الفنانين وضيوف الشرف.

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي يمزج بين الدراما والكوميديا.

يذكر أن الفنان الشاب حمزة دياب، شارك في رمضان 2025، من خلال مسلسل "كامل العدد ++" الذي يضم نخبة من النجوم، على رأسهم دينا الشربيني وشريف سلامة.

إن غاب القط حمزة دياب آسر ياسين كامل العدد أسماء جلال
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