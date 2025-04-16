15 صورة من العرض الخاص لـ فيلم الوثائقي "مابقتش أخاف" لـ فرقة "مسار إجباري"

كتب - معتز عباس:

تصوير - أحمد مسعد:

احتفل منذ قليل أعضاء فرقة "مسار إجباري"، بعرض الفيلم الوثائقي "مابقتش أخاف"، في أحد السينمات الشهيرة.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي بين ستوديو الفرقة في القاهرة، و سيدي حنيش، ودبي، حيث يقدم لمحة غير مفلترة عن عملية صناعة أغاني فرقة "مسار إجباري".

فيلم "مبقتش أخاف" هو احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس فرقة "مسار إجباري"،الذي يروي رحلتهم الفنية، وتفاصيل حياتهم خلال هذه السنوات.

يذكر أن "مابقتش أخاف" هو فيلم وثائقي تم تصويره في عدة أماكن مختلفة، وذلك من أجل توثيق رحلة الفرقة وأهم المحطات التي مروا بها.

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