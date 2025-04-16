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15 صورة من العرض الخاص لـ فيلم الوثائقي "مابقتش أخاف" لـ فرقة "مسار إجباري"

11:05 م الأربعاء 16 أبريل 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مابقتش اخاف لفرقة مسار إجباري
  • عرض 15 صورة
    العرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي مابقتش اخاف
  • عرض 15 صورة
    العرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي مابقتش اخاف
  • عرض 15 صورة
    المخرج أمير الشناوي في العرض الخاص
  • عرض 15 صورة
    المخرج أمير الشناوي
  • عرض 15 صورة
    بوستر فيلم مبقتش اخاف
  • عرض 15 صورة
    العرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي مابقتش اخاف
  • عرض 15 صورة
    مسار إجباري يحتفل بالعرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي ما بقتش أخاف
  • عرض 15 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مابقتش اخاف لفرقة مسار إجباري
  • عرض 15 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مابقتش اخاف لفرقة مسار إجباري (2)
  • عرض 15 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مابقتش اخاف لفرقة مسار إجباري
  • عرض 15 صورة
    بوستر لفريق مسار اجباري
  • عرض 15 صورة
    نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم مابقتش اخاف لفرقة مسار إجباري
  • عرض 15 صورة
    العرض الخاص لفيلم أمير الشناوي الوثائقي مابقتش اخاف
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كتب - معتز عباس:

تصوير - أحمد مسعد:

احتفل منذ قليل أعضاء فرقة "مسار إجباري"، بعرض الفيلم الوثائقي "مابقتش أخاف"، في أحد السينمات الشهيرة.

تدور أحداث الفيلم الوثائقي بين ستوديو الفرقة في القاهرة، و سيدي حنيش، ودبي، حيث يقدم لمحة غير مفلترة عن عملية صناعة أغاني فرقة "مسار إجباري".

فيلم "مبقتش أخاف" هو احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيس فرقة "مسار إجباري"،الذي يروي رحلتهم الفنية، وتفاصيل حياتهم خلال هذه السنوات.

يذكر أن "مابقتش أخاف" هو فيلم وثائقي تم تصويره في عدة أماكن مختلفة، وذلك من أجل توثيق رحلة الفرقة وأهم المحطات التي مروا بها.

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الفيلم الوثائقي مابقتش أخاف العرض الخاص لفيلم مابقتش أخاف فرقة مسار إجباري
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