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أحمد عيد يعلن بدء تصوير فيلمه الجديد "الشيطان شاطر"

04:39 م الأربعاء 16 أبريل 2025

الفنان أحمد عيد

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كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان أحمد عيد عن بدء تصوير فيلمه الجديد "الشيطان شاطر"، من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف لؤي السيد.

ونشر "عيد" صورة لكلاكيت العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "فيلم الشيطان شاطر".

ويُعد الفيلم التعاون الرابع بين أحمد عيد والسيناريست لؤي السيد، بعد نجاحهما في أفلام "رامي الاعتصامي"، "ياباني أصلي"، و"خلاويص".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد عيد السينمائية كان فيلم "أهل الكهف"، الذي شارك في بطولته إلى جانب غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، عبد الرحمن أبو زهرة، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

فيلم الشيطان شاطر

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أحمد عيد فيلم الشيطان شاطر إخراج عثمان أبو لبن
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