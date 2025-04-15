وائل حمدي: سلمى أبو ضيف اعتذرت عن "6 أيام" وأداء آية سماحة رائع

كتبت- منى الموجي:

كشف كاتب السيناريو وائل حمدي خلال حوار في "سبيس" على منصة X، أن الفنانة سلمى أبو ضيف كانت المرشحة الأولى لتجسيد دور "عاليا" في فيلم "6 أيام" خاصةً بعد التعاون الذي جمعها بوائل والمخرج كريم شعبان في الفيلم القصير "إن شالله الدنيا تتهد"، لكنها اعتذرت بسبب ظروف الحمل في وقت التحضير للعمل.

وأضاف وائل: "بعد اعتذار سلمى، بدأنا نبحث عن مين أحسن واحدة تعمل الدور، وتم الاستقرار على آية سماحة، اللي قدمت أداء رائع، وفعلاً كان الدور علامة مهمة في مسيرتها".

وتابع "آية ظهرت في الفيلم بأداء هادئ وحقيقي، جعل الشخصية أكثر قربًا من المشاهد، وساهم في نجاح العلاقة الدرامية بينها وبين بطل العمل، كما أظهر كيمياء مميزة بينها وبين أحمد مالك".

ومن بين التفاصيل التي كشف عنها وائل حمدي، أن التاريخ المحوري في الفيلم 19 ديسمبر اليوم الذي يتفق فيه "عاليا" و"يوسف" على اللقاء كل عام، يحمل دلالة شخصية له؛ إذ يوافق هذا اليوم الذكرى السنوية لمعرفة وائل بزوجته، ما أضفى على اختيار التاريخ طابعًا شخصيًا امتزج بسرد الحكاية، قال وائل: "19/12 تاريخ مميز في حياتي، فحبيت أربطه بلحظة فارقة في حياة الشخصيتين، زي ما كان لحظة فارقة في حياتي."

بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم 6 أيام عقب عرضه على منصة "يانغو بلاي”، قرر منتج العمل إعادة طرحه في عرضين بإحدى دور العرض السينمائي، استجابةً للطلب الجماهيري المتزايد، وجاء هذا القرار بعد الإشادات الواسعة التي حصدها الفيلم من الجمهور والنقاد، ما دفع الكثيرين للمطالبة بمشاهدته على الشاشة الكبيرة والاستمتاع بتجربته السينمائية الكاملة.

فيلم 6 أيام تدور أحداثه عن يوسف وعاليا بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ الفيلم يقدم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، محاولاً الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟