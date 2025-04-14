إيرادات الأحد.. "نجوم الساحل" الثاني و"استنساخ" في المركز الرابع

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، هي: سيكو سيكو، الصفا ثانوية بنات، نجوم الساحل، فار بـ7 ترواح، استنساخ، وحققت أمس الأحد 13 أبريل 2025، إيرادات بلغت 3 ملايين و400 ألف و829 جنيها، موزعة على النحو التالي..

سيكو سيكو

احتل المركز الأول في شباك التذاكر فيلم "سيكو سيكو"، بعد تحقيقه 2 مليون و854 ألفا و798 جنيها.

فيلم سيكو سيكو تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، خالد الصاوي، باسم سمرة، محمود عزب، أحمد عبدالحميد، وليد المغازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

نجوم الساحل

وجاء فيلم "نجوم الساحل" في المركز الثاني، وحقق 195 ألفا و878 جنيها.

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

الصفا ثانوية بنات

وذهب المركز الثالث لفيلم "الصفا ثانوية بنات" محققا 192 ألفا و373 جنيها.

"الصفا ثانوية بنات" تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، محمد أسامة (أوس أوس)، محمدثروت، لينا صوفيا، سارة الشامي، ويظهر خلال أحداث الفيلم بشخصيته الحقيقية حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقا عصام الحضري.

استنساخ

وكان المركز الرابع من نصيب فيلم استنساخ، بعد تحقيقه 135 ألفا و632 جنيها.

"استنساخ" تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد، بطولة سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي.

فار بـ7 ترواح

وحصل على المركز الخامس والأخير فيلم "فار بـ7 ترواح"، وبلغ إيراده 22 ألفا و148 جنيها.

فيلم فار بـ7 ترواح بطولة محمد لطفي، سليمان عيد، محمد رضوان، أحمد فتحي، ندا موسى، محمود حافظ، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، وغيرهم. والفيلم من إخراج شادي علي وتأليف محمد فاروق شيبا.