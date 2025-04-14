كارمن بصيبص تنضم إلى فيلم "إن غاب القط"

كتبت- منى الموجي:

انضمت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص إلى فريق عمل فيلم "إن غاب القط"، بطولة النجم آسر ياسين.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، منهم: أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

فيلم "إن غاب القط" من تأليف أيمن وتار، وإخراج سارة نوح وإنتاج شركة Kay Oh pictures .

يذكر أن كارمن بصيبص عُرض لها في السينما المصرية فيلم "العارف" عام 2021، بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، ومحمود حميدة، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

جدير بالذكر أن كارمن بصيبص أعلنت في ديسمبر 2024 عن استقبالها طفلها الأولى، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

ونشرت كارمن صورة لـ يد المولود، وكتبت: "مرحبًا بك في العالم، بيبي أندريا"، وانهالت عليها تعليقات التهنئة من قبل جمهورها ومتابعيها.

وأعلنت الفنانة كارمن بصيبص حملها لأول مرة بشهر سبتمبر الماضي، ونشرت صورة وهي تمسك بطنها وكتبت عليها: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بـ ألمكن بعمق أكبر".