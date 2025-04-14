4 منها ذهبت لفيلم "ضي".. إعلان جوائز الدورة الرابعة لمهرجان هوليوود للفيلم العربي

كتب- هاني صابر:

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن قائمة جوائز دورته الرابعة التي أقيمت في الفترة من 9 إلى 13 أبريل الجاري، وسط حضور قوي للجمهور والسينمائيين المقيمين في أمريكا.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للممثلة السودانية إسلام مبارك، عن دورها في الفيلم المصري "ضي.. سيرة أهل الضي"، فيما تم تقاسم جائزة أفضل ممثل بين كل من الفنان عصام عمر، عن دوره في فيلم"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، والممثل الفلسطيني آدم البكري، عن دوره في الفيلم العراقي "إذا رأيت شيئا".

أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت للفنانة اللبنانية دايموند بو عبود، عن دورها في فيلم "أرزة".

وحصل الكاتب هيثم دبور، على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم" ضي"، ونال المخرج كريم الشناوي جائزة أفضل مخرج عن نفس الفيلم.

فيما منحت جائزة الأفق الذهبي لفيلم "ضي"، لتصبح حصيلة الجوائز التي فاز بها خلال هذه الدورة المميزة 4 جوائز.

يشار إلى أن النجمة إلهام شاهين، ترأست لجنة تحكيم الدورة الرابعة للمهرجان، الذي افتتح فعالياته بعرض فيلم "ضي"، وتكريم الفنان أحمد حلمي بجائزة الإنجاز للسوبر ستار.

يذكر أن، مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن الاحتفال بشهر التراث العربي، الذي يهدف إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام العرب ولتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.