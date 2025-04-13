أحمد داود أفضل ممثل عن فيلم "الهوى سلطان" في مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما

كتبت- منى الموجي:

فاز النجم أحمد داود بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم الهوى سلطان بمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية في دورته ٥١.

فيلم الهوى سلطان، حقق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه.

وشارك في بطولة الفيلم: منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.