تفاصيل مشاركة 8 أفلام في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

كتبت- منى الموجي:

يشهد مهرجان مالمو للسينما العربية والذي يُقام في السويد، مشاركة عدد كبير من الأفلام في الدورة الخامسة عشر التي تُقام في الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو.

ونستعرض أبرز الأفلام المشاركة في السطور التالية..



الأفلام الطويلة المُشارِكة:



مثل قصص الحب من تأليف وإخراج ميريام الحاج وتدور أحداثه في لبنان، حيث تروي المخرجة، في شكل مذكرات، أربع سنوات مضطربة لأمة تعيش حالة من الاضطراب، وتكافح من أجل التحرر من أغلالها. بينما تهتز البلاد بسبب الاضطرابات، تتكشف المساعي الشخصية من أجل المعنى والبقاء. كيف يمكننا الاستمرار في الحلم والعالم ينهار من حولنا؟ شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان برلين السينمائي الدولي.



شكرًا لأنك تحلم معنا من تأليف وإخراج ليلى عباس ويتابع قصة مريم ونورا اللتين توفيَّ والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي.



سودان يا غالي سيناريو وإخراج هند المدب ويتتبع الفيلم الوثائقي خمسة ناشطين سياسيين سودانيين شباب وهم يكافحون للإطاحة بالنظام العسكري في البلاد في السنوات المضطربة التي سبقت الحرب الأهلية السودانية ونفيهم اللاحق. شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



الأفلام القصيرة المُشارِكة:



ما بعد تأليف وإخراج مها حاج ومن بطولة محمد بكري وعرين العمري وعامر حليحل، وتدور أحداث الفيلم حول سليمان ولبنى، زوجان منعزلان، يعيشان في مزرعة منعزلة، ويُجريان مناقشات ساخنة ومستمرة حول خيارات حياة أطفالهما الخمسة. وفي أحد الأيام يصل شخص غريب منزلهما ليكشف لنا حقيقة مروعة.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي بسويسرا، وفاز بجائزة Pardino d’Oro Swiss Life (جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم قصير) وجائزة لجنة التحكيم الشباب المستقلة.



نية للمخرجة إيمان عيادي وبطولة ميليسا بن يحيى، ومريم مجقان وأمل كاتب، ويدور في ضاحية الجزائر حول أنيا التي تعيش حياتها كفتاة صغيرة تبلغ من العمر سبعة أعوام، لا تدرك إلى حد كبير التوترات التي تمزق البلاد نتيجة للحرب الأهلية لكن لديها أمنية وحيدة فقط: أن يعود والدها، الصحفي في مهمة، في الوقت المناسب للاحتفال بالمولد. عُرض الفيلم في عدة مهرجانات منها مهرجان الفيلم المغاربي بهولندا وملتقى بجاية السينمائي بالجزائر.



جهنمية للمخرج ياسر فائز وتدور قصته في زنزانة ضيقة ومعزولة، عن ست نساء معتقلات أثناء ثورة ديسمبر ٢٠١٨ في السودان، تواجهنّ قهر الاعتقال ومشاعر الحزن، وتستعدن عزيمة المقاومة. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان مينا السينمائي بكندا.



أبو چودي من تأليف وإخراج عادل أحمد يحيى وتتمحور أحداثه حول چودي، ذات العشرة أعوام، التي تقضي يومًا مع والدها وهو يزاول عمله، وينتهي بهما في موقف غير متوقع يشكل تحديًا كبيرًا في علاقتهما سويًا. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان القاهرة السينمائي.



فقدان من تأليف وإخراج رامي القصّاب وهو مقتبس عن أحداث حقيقية، تدور أحداثه أثناء رحلة لمجموعة مهاجرين إلى مصر داخل صندوق سيارة دفع رباعي وسط الصحراء، وفي مطلع الفجر وخلال طريق وعرة تعبره السيارة، ترتطم السيارة بإحدى الصخور بقوة ما ينتج عنه فقدان يتغير على إثره كل شيء في رحلتهم. شهد عرضه العالمي الأول بمهرجان أيام قرطاج السينمائية.