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إنتاج بريطاني صيني.. يوسف عمر ينضم إلى فريق فيلم SHASHOU

03:24 م الأحد 13 أبريل 2025
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  • عرض 3 صورة
    يوسف عمر
  • عرض 3 صورة
    يوسف عمر
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كتبت- منى الموجي:

انضم الفنان الشاب يوسف عمر إلى فريق فيلم الإثارة والحركة SHASHOU، وهو إنتاج بريطاني - صيني. مشاركة يوسف هي الأولى له في عمل عالمي، بعدما حقق نجاحاً في الموسم الرمضاني بثلاث مسلسلات، هي: مسلسل شباب امرأة، الذي شارك في بطولته أمام النجمة غادة عبدالرازق، ومسلسل كامل العدد 3 ومسلسل شارع الأعشى.

وعبر يوسف عمر عن سعادته في بيان صحفي، قائلا: "أنا ممتن لثقة الجميع بي في أول تجربة لي على الصعيد الدولي. إنه حلم كل ممثل أن يخرج من مجاله المحلي، وما من طريقة أفضل لتحقيق ذلك من خلال مشروع مثل فيلم SHASHOU، تحت إشراف مخرج عالمي مثل بيجان تونج. ببساطة لا أستطيع الانتظار للبدء!"

تدور أحداث الفيلم في العالم الغامض للقوات الخاصة السابقة، حيث تتحد المنبوذات كيلي فروست وراشيل تشان وإنفيرنو لإيقاف مؤامرة ملياردير لزعزعة استقرار هونج كونج. وسط الأسرار والتحالفات المتغيرة، الثقة هي أملهم الوحيد، بينما يشاهد "شاشو" الغامض من الظلال.

الفيلم من إنتاج وإخراج وتأليف بيزهان تونج، وهو منتج وكاتب سيناريو ومخرج أفلام بريطاني حاصل على عدة جوائز من مهرجانات عالمية، ومن أبرز أفلامه Tape وThe Escort.

يوسف عمر فيلم SHASHOU إنتاج بريطاني صيني
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