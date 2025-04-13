إعلان

فريق "شمس الزناتي" يستأنف تصوير المشاهد المتبقية في يونيو المُقبل

02:54 م الأحد 13 أبريل 2025

فريق شمس الزناتي يستأنف تصوير المشاهد المتبقية في

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منى الموجي:

يعود أبطال وفريق فيلم "شمس الزناتي" لاستئناف تصوير مشاهدهم المتبقية في شهر يونيو المُقبل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

وأكد المنتج ريمون رمسيس في بيان صحفي أن استئناف التصوير سيكون بعد بناء واستكمال ديكورات العمل، إلى جانب تصميم الأزياء وتنسيق مواعيد أبطاله.

وأوضح رمسيس أن الفيلم يُعد من الأعمال الضخمة والمعقدة نظرًا لتعدد مواقع التصوير وكثرة النجوم المشاركين فيه، ما يتطلب وقتًا كافيًا للتحضير على أعلى مستوى.

ونفى رمسيس وجود أي نية لإلغاء المشروع أو تأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن التصوير كان قد انطلق بالفعل وتم الانتهاء من تصوير جزء من مشاهد الفيلم.

الفيلم من إخراج عمرو سلامة، ويقوم ببطولته محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، ونخبة من النجوم.

فيلم شمس الزناتي محمد إمام أسماء جلال مصطفى غريب عمرو سلامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
احتجاجات المحامين ضد زيادة رسوم التقاضي (تغطية خاصة)
محافظ البنك المركزي: ليست لدينا القدرة لاعتماد سعر صرف ثابت للجنيه