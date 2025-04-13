فريق "شمس الزناتي" يستأنف تصوير المشاهد المتبقية في يونيو المُقبل

كتبت- منى الموجي:

يعود أبطال وفريق فيلم "شمس الزناتي" لاستئناف تصوير مشاهدهم المتبقية في شهر يونيو المُقبل، استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائي.

وأكد المنتج ريمون رمسيس في بيان صحفي أن استئناف التصوير سيكون بعد بناء واستكمال ديكورات العمل، إلى جانب تصميم الأزياء وتنسيق مواعيد أبطاله.

وأوضح رمسيس أن الفيلم يُعد من الأعمال الضخمة والمعقدة نظرًا لتعدد مواقع التصوير وكثرة النجوم المشاركين فيه، ما يتطلب وقتًا كافيًا للتحضير على أعلى مستوى.

ونفى رمسيس وجود أي نية لإلغاء المشروع أو تأجيله إلى أجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن التصوير كان قد انطلق بالفعل وتم الانتهاء من تصوير جزء من مشاهد الفيلم.

الفيلم من إخراج عمرو سلامة، ويقوم ببطولته محمد إمام، أسماء جلال، مصطفى غريب، ونخبة من النجوم.