وائل حمدي عن نجاح "6 أيام" بعد عرضه على "يانغو بلاي": لم أتوقع هذا الصدى

كتبت- منى الموجي:

أعرب السيناريست وائل حمدي عن سعادته بردود الفعل الواسعة التي حصدها فيلم 6 أيام، بعد عرضه على منصة "يانغو بلاي"، مؤكدا أنه لم يتوقع وصول العمل بهذا الشكل للجمهور.

وتابع وائل في بيان صحفي "كان عندي ثقة في الفيلم لكن مكنتش متوقع أبدًا أنه يعمل الصدى ده بعد عرضه، فجأة الناس بدأت تحلل، تكتب، وتشارك تجارب شخصية شبيهة بتجربة أبطال الفيلم، وده كان من أكتر الحاجات اللي أسعدتني."

الفيلم يتناول قصة حب تتشكل عبر لقاءات متفرقة على مدار سنوات، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا في الطريقة التي جسّد بها السيناريو التحولات النفسية والعاطفية التي تفرضها الحياة والزمن على علاقة الحب.

وأوضح وائل حمدي أن قصة يوسف وعالية لا تقوم على الواقعية المطلقة، بل تتضمن بعدًا يتجاوز الواقع نحو ما يمكن تسميته بـ"الفوق واقعية". وقال: "رغم إن كتير من الناس شافوا إن علاقتهم تشبه تجارب حقيقية مروا بيها، لكن أنا من البداية كنت شايف إن القصة دي مش لازم تنتهي نهاية تقليدية أو واقعية تمامًا، فاخترت نهاية تُغلق الدائرة بشكل ما."

فيلم "6 أيام.. عملت إيه فينا السنين" سيناريو وحوار وائل حمدي، إخراج كريم شعبان، بطولة أحمد مالك وآية سماحة.