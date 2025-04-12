فيديو جديد من "استنساخ".. سامح حسين يواصل الترويج لفيلمه

كتب - معتز عباس:

حرص الفنان سامح حسين على الترويج لفيلمه الجديد "استنساخ" والذي يعرض حاليًا في السينمات.

ونشر سامح مقطع فيديو جديد من فيلم استنساخ عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "حالياً بجميع سينمات مصر، استنساخ سامح حسين".

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فيلم "استنساخ"، من بطولة سامح حسين، هبة مجدي، هاجر الشرنوبي، محمد عز، ومن تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد.

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